ترقية 3276 فردا في حرس الحدود

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وأعرب الشهري عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمنا توجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يؤديها رجال حرس الحدود.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد الشهري قرارا بترقية 3276 فردا من منسوبي حرس الحدود، ابتداء من 1 / 6 / 1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.وأعرب الشهري عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمنا توجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يؤديها رجال حرس الحدود.

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