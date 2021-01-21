شكرا لقرائتكم خبر فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتشمل البرامج 79 برنامجا في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها: 17 برنامجا في الدكتوراه، و62 برنامجا للماجستير.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، موعد فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا «ماجستير ودكتوراه» للعام الجامعي المقبل 1443هـ، وذلك ابتداء من الاثنين 26 / 6 / 1442هـ، حتى الأحد 9 / 7 / 1442هـ، حيث تستقبل العمادة طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج الكترونيا عبر البوابة الالكترونية للجامعة عن طريق الرابط المخصص.وتشمل البرامج 79 برنامجا في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها: 17 برنامجا في الدكتوراه، و62 برنامجا للماجستير.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.