أمانة المدينة المنورة تعتمد 25 مخططًا سكنيًّا جديدًا بمساحة تتجاوز 359 ألف متر مربع

اعتمدت أمانة المدينة المنورة تخطيط 25 مخططًا سكنيًّا خاصًا بمساحة تتجاوز 359 ألف متر مربع.

ويأتي اعتماد المخططات الجديدة -التي تضمنت 5200 قطعة سكنية وتجارية، و144 قطعة صناعية، و33 حديقة، و27 مدرسة، و40 مسجدًا و8 مرافق حكومية- متوافقًا مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة وتوفر مواقع مخصصة للبنية التحتية.

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