أخبار السعودية اليوم.. «الجوازات» تحدد 4 شروط لتجديد هوية مقيم للعمالة التجارية.. والصحة توجه رسالة إلى المجدولين في الجرعة الأولى للقاح كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.. وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بنجاح العملية الجراحية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

«الجوازات السعودية»: 4 شروط لتجديد هوية مقيم للعمالة التجارية

أوضحت المديرية العامة للجوازات إجراءات تجديد هوية المقيم للعمالة المنزلية والتجارية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا.. وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 أشهر مع وجود رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي سارية المفعول».

«الموارد البشرية» تودع مليارًا و700 مليون ريال معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة، في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتمل إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات؛ على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء؛ حيث بلغت المبالغ المودعة في حساباتهم في مجملها 1704496413 ريالًا سعوديًّا، منها 1410138301 ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191692200 ريال، و102665912 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وزارة الصحة للمجدولين في الجرعة الأولى للقاح كورونا: انتظروا رسالة

أوضحت وزارة الصحة موقف من أتمَّ التسجيل لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا؛ وذلك بعد إعادة جدولة المسجلين، مؤكدةً أنه «إذا كان الموعد لأخذ الجرعة الثانية ولم تصلكم رسالة بتأجيل الموعد، ولم يتغير الموعد في تطبيق (صحتي)، فنرجو منكم التوجه للموعد في الوقت الذي تم تحديده لكم مسبقًا».

الزكاة والدخل: مكافآت تشجيعية لمئات المبلغين عن المخالفات الضريبية

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن صرف مكافآتٍ تشجيعية لـ529 مُبلِّغًا في الفترة من شهر سبتمبر الماضي حتى تاريخه؛ وذلك بعد التأكد من صحة البلاغات التي قدموها حول عددٍ من المخالفات الضريبية، وانطباق شروط استحقاق المكافأة؛ حيث بينت الهيئة أن مخالفة عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة كانت أكثر مخالفة أبلغ عنها المستهلكون؛ وذلك بـ128 بلاغًا، تليها مخالفة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بـ82 بلاغًا، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية بـ75 بلاغًا.

بسبب الطقس.. تنبيه متقدم من مركز العمليات الأمنية إلى قاطني الرياض

وجه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) تنبيهًا متقدمًا لأهالي الرياض عن نشاط في الرياح السطحية المتربة.

وذكر عبر «تويتر» أنه ورد من المركز الوطني للأرصاد، تنبيه متقدم، عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل (السليل، ووادي الدواسر). وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

الحصيني: موجة باردة جافة تتجه ناحية المنطقة الوسطى

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، توجُّه موجة باردة ناحية المنطقة الوسطى، مساء اليوم الخميس، ناصحًا بأخذ الاحتياطيات اللازمة.

وقال عبر «تويتر» إن هناك موجتي برد: الموجة الأولى عبرت الرياض صباح اليوم ووصلت الربع الخالي. أما الموجة الثانية فشهدها شمال المملكة صباح اليوم.

قائد مركبة يقطع «إشارة» بالخرج قبل ضبطه وإحالته إلى الهيئة المرورية

أوضح المرور السعودي أنه قبض على قائد مركبة قطع إشارة المرور بشكل مخالف في أحد طرق محافظة الخرج بمنطقة الرياض، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقال المرور عبر «تويتر»، تفاعلًا مع شكوى من مواطن بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم.. ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

الأحوال المدنية: سجل الأسرة بدون تاريخ انتهاء.. ويجدَّد في هذه الحالة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن سجل الأسرة ليس له تاريخ انتهاء، مشيرةً إلى غرامة مالية قدرها 100 ريال عند إصدار بطاقة هوية بدل تالف للمرة الثانية.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية؛ ردًّا على استفسارٍ من مواطن، أن «سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، ويتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص»، كما أوضحت أنه يتم احتساب غرامة مالية عند إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية، ومقدارها ١٠٠ ريال.

هيئة الإحصاء: نتائج مسح سوق العمل قريبًا.. والتأخير سببه مراجعات إضافية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، أن التأخير في إصدار «مسح سوق العمل» عن الربع الثالث من عام 2020؛ يأتي في إطار حرص الهيئة على التأكد من صحة البيانات والإجراءات التي رافقت تنفيذ المسح، ومطابقتها المعايير الإحصائية التي تطبِّقها الهيئة، وصحة المعلومات التي أدلى بها المشاركون فيه.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية