شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" بالطائف يباشر56 ألف بلاغ خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الفرق الاسعافية محافظة الطائف أكثر من 56 ألف بلاغاً تنوعت ما بين حالات مرضية ومصابي حوادث خلال عام 2020 .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الاحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال عام ٢٠٢٠م ٥٦٧٥٢ بلاغاً تخص البلاغات الإسعافية في محافظة الطائف وتنوعت البلاغات بين حالات مرضية و مصابي حوادث وغيرها الكثير من الحالات تباشرها الفرق الإسعافية حيث بلغت عدد بلاغات الحوادث ١٦١٧٥ بلاغ تعاملت معها الفرق الاسعافية من خلال ٢٤ مركزا اسعافيا بداخل الطائف والمراكز التابعة والمحافظات المجاورة عبر كوادر اسعافية مؤهلة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات.

وبين الثبيتي : أن عدد البلاغات للحالات المرضية والتي تلقتها غرفة العمليات قد بلغت ٤٠١٧٣بلاغ حيث تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية .