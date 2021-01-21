شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 212 إصابة جديدة بكورونا .. وتعافي 160 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اليوم ,تسجيل (212) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (365775) حالة، من بينها (2096) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (326) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (160) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (357337) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6342) حالة ، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- , فيما تم إجراء (52105) فحوص مخبرية جديدة.

وأهابت الصحة بالجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.