شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يستقبل وزير الصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وعدد من قيادات الوزارة، بحضور رئيس جامعة طيبة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمدن الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عبد العزيز السراني.

وثمّن أمير المنطقة ووزير الصحة في بداية اللقاء الموافقة الكريمة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية بإجمالي سعة سريرية تبلغ 1246 سريراً بتخصصات مختلفة، الأمر الذي يعكس حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الصحي، وتوفير كافة الاحتياجات المُعينة له لتقديم الخدمات الطبية على الوجه المأمول.

وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة والمسؤولين فيها بقيادة معالي وزير الصحة، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين على مستوى المنطقة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل فيها لإنجازها وفق المحددات الزمنية لها ودعم مرافقها بالتجهيزات الطبية المتقدمة.

وثمن الأمير فيصل بن سلمان العمل الدؤوب الذي قامت به الوزارة لتوفير الرعاية الصحية والحرص على حماية وسلامة كافة مواطني المملكة ومن يقيم على أرضها منذ بداية جائحة كورونا وتنفيذ مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أسهمت بفضل من الله تعالى في الحد من انتشار الفايروس وانحساره، بالإضافة إلى تدشين مراكز لتقديم اللقاح بإدارة نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة من أبناء وبنات وطننا الغالي.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الصحة أهم المشروعات الصحية بمنطقة المدينة المنورة التي تم إنجازها، والجاري العمل على تنفيذها، إلى جانب الخُطط المُستقبلية للقطاع الصحي بالمنطقة، بالإضافة إلى شرح مفصل عن تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية بموافقة مجلس الوزراء بسعة 1246 سريراً بتخصصات مختلفة.

من جهته، أشار وزير الصحة إلى ما تحظى به منظومة الصحة من رعاية واهتمام كبيرين من لدن القيادة الحكيمة من خلال دعم المشاريع الصحية والتوسع فيها تحقيقاً لخدمة المواطنين والمقيمين، موجهاً معاليه شُكره لأمير منطقة المدينة المنورة على متابعته وتوجيهاته المستمرة لخدمة القطاع الصحي بالمنطقة.

ثم شاهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز عرضاَ مرئياَ عن مشروع إنشاء 7 مراكز للرعاية الصحية الأولية بعدد من أحياء المدينة المنورة، والمتوقع الانتهاء منها خلال السنة المالية الحالية بشراكة مجتمعية بين الشؤون الصحية بالمنطقة وجمعية تكافل الخيرية وجمعية طيبة النسائية.

عقب ذلك استعرض رئيس جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، أبرز أعمال البرنامج الذي يُعنى بتحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في تعزيز صحة سكان المدينة المنورة، من خلال بناء المراكز والدعم المجتمعي المتكامل، والتوعية والتأهيل المتخصص ورفع مستوى الإنتاجية وتقييم الأداء.

تسلّم بعدها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، شهادة المدينة المنورة كمدينة صحية، من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والصادرة من منظمة الصحة العالمية.