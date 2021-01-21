شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 يوماً من الإغلاق.. فتح جزئي لأشهر أسواق عزيزية مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سمحت أمانة العاصمة المقدسة بفتح المحلات التجارية في سوق السلام بحي العزيزية، الذي يضم أكثر من 200 محل تجاري متنوع الأنشطة، والذي تم إغلاقه قبل نحو 40 يوما من قبل لجنة من الأمانة وإدارة الدفاع المدني، بسبب وجود العديد من الملاحظات التي تستوجب إنهاءها لضمان سلامة مرتادي السوق.

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف إنه تم الانتهاء من أغلب الملاحظات والاشتراطات، وجار استكمال ما تبقى من ملاحظات، مشيراً إلى أنه تم السماح لأصحاب المحلات بفتحها اعتبارا من مساء أمس (الأربعاء).