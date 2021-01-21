شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على إصدار لوحة مركبات بشعار مميز بقيمة 800 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه تمت الموافقة على إصدار لوحة مركبات بشعار مميز بقيمة 800 ريال، تدفع مرة واحدة عند الإصدار.

وقال المرور عبر حسابه على تويتر، أن مجلس الوزراء وافق على إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها، باسم «لوحة بشعار مميز».

وأشار المرور إلى أن لوحة الشعار المميز ستكون قيمتها (800) ريال تُحصَّل مرة واحدة عند الإصدار.