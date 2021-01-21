شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 212 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 160 حالة جديدة ، فيما توفيت 4 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 83 حالة ، والمنطقة الشرقية 39 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 35 حالة ، ومنطقة المدينة المنورة 21 حالة ، فيما تناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وسجلت جازان والجوف وتبوك حالة واحدة في كل منها .

ويستمر المواطنون والمقيمون في تلقي اللقاح المجاني ، فيما نوهت " الصحة " أنه تم إعادة جدولة مواعيد اللقاح لبعض الحاجزين بسبب تأخر الشركة المصنعة في التوريد .

إقرأ أيضاً :