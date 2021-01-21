شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام من " متحدث الصحة " حول تغيير مواعيد إعطاء اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس قرار الوزارة الخاص بإعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا

وأكد الدكتور محمد العبد العالي أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي .

وأضاف أنه إذا كان لدي المستفيد موعد "الجرعة الثانية" ولم تصله رسالة نصية بتغيير الموعد، يُرجى الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس إعادة جدولة إعطاء اللقاح لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد للمملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح ، كونها أوقفت المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج .