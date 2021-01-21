شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إنتاج الفقع بأرقام فلكية في رفحاء وجولة تكشف أسعاره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

يشهد سوق رفحاء انتعاش في حركة البيع والشراء على الفقع مع بداية ظهوره بكميات كبيرة .

وأظهر مقطع فيديو إنتاج الفقع بأرقام فلكية في رفحاء ، وبأسعار متوسطة لاقت ترحيب كبير من جانب المستهلكين .

وبلغ سعر كيس الفقع زنة 10 كجم " 1750 " ريال ، فيما تراوحت الكرتونة الصغيرة من الفقع الفلين في سوق رفحاء بين 250 إلى 300 ريال .

وأكد التجار أن هناك إقبال كبير على الشراء ، خاصةً وأن الفقع أو الكمأ معروف بفوائده الغنية وينتظره المواطنون والمقيمون كل عام .