اخبار السعوديه

بالفيديو.. إنتاج الفقع بأرقام فلكية في رفحاء وجولة تكشف أسعاره

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إنتاج الفقع بأرقام فلكية في رفحاء وجولة تكشف أسعاره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

يشهد سوق رفحاء انتعاش في حركة البيع والشراء على الفقع مع بداية ظهوره بكميات كبيرة .

وأظهر مقطع فيديو إنتاج الفقع بأرقام فلكية في رفحاء ، وبأسعار متوسطة لاقت ترحيب كبير من جانب المستهلكين .

وبلغ سعر كيس الفقع زنة 10 كجم " 1750 " ريال ، فيما تراوحت الكرتونة الصغيرة من الفقع الفلين في سوق رفحاء بين 250 إلى 300 ريال .

وأكد التجار أن هناك إقبال كبير على الشراء ، خاصةً وأن الفقع أو الكمأ معروف بفوائده الغنية وينتظره المواطنون والمقيمون كل عام .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا