أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك لمن لديه موعد مسبق، مشيًرا إلى أنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.

وقال الدكتور العبدالعالي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توضيح: تم تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي».

وأضاف: «وإذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي».