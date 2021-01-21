وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا 6342.. والإصابات الجديدة 212

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 365775، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 357337، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6342 حالة، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، و160 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، أنه تم تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك لمن لديه موعد مسبق، مشيًرا إلى أنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.

وقال الدكتور العبدالعالي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توضيح: تم تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي».

وأضاف: «وإذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي».

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