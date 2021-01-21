الصحة: لا يمكن تغيير المنطقة المحددة للحصول على لقاح كورونا

جددت وزارة الصحة تأكيد ضرورة تحديد موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح كورونا عند حجز موعد الجرعة الأولى.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع تويتر، أنَّه لا يمكن تغيير المنطقة أو تعديل الاستبيان المحدد للحصول على اللقاح حاليًّا؛ لذلك يجب التوجه، وفق الموعد المقرر، للحصول على الجرعة الثانية (إذا لم يتم إشعار المستفيد بإعادة جدولة الموعد).

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد إلى الوزارة من أحد المستفيدين قال فيه: «طلبت تغيير مكان أخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا.. اتضح لي أنه يتحتم عليَّ السفر من جدة إلى الرياض لأخذ الجرعة الثانية؛ لكوني أخذت الأولى فيها، وهذا ينطبق على الجميع بسبب عدم وجود مرونة في تغيير المكان.. فهل هذا معقول؟».

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