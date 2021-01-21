تصاريح السفر الاستثنائية.. «الجوازات» تعيد التذكير بمتطلبات الخدمة

أعادت المديرية العامة للجوازات، تجديد التذكير بخطوات ومتطلبات خدمة تصاريح السفر الاستثنائية من خلال منصة أبشر.

جاء ذلك ردًا من الحساب الإلكتروني الرسمي للجوازات السعودية بموقع «تويتر»، على استفسار أحد المستفيدين قال فيه (رفعت ثلاث طلبات تصريح سفر خارجي للمبتعثين ولم تتم الموافقة عليه بسبب ان المستندات لا تصل خلال التقديم ، ارجوا تزويدي بأيميل لإرسال المستندات عليه لحاجتي الماسة للحصول على تصريح السفر.)

وحددت المديرية العامة للجوازات السعودية، آلية وطريقة الاستفادة من هذه الخدمة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية وهي بالترتيب:

- ادخل على حسابك الشخصي بمنصة أبشر.

- انقر على «خدمات» من أيقونة خدماتي.

- اختر الجوازات.

- اضغط على «مركز الرسائل والطلبات للجوازات».

- انقر على «طلب جديد».

- ثم اختر المنطقة (المديرية العامة للجوازات).

- اختر نوع التصريح وأرفق الوثائق والمستندات المطلوبة.

وأشارت مديرية الجوازات، إلى أن من يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة هم 3 فئات، الفئة الأولى تضم الموظفون الحكوميون- المدنيون والعسكريون- المكلفون بمهمات رسمية، أما الفئة الثانية المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة حالات لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة وحالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.

ونوهت المديرية، بأن الفئة الثالثة تضم المواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة

وأوضحت الجوازات السعودية، في وقت سابق، عددًا من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر الخاصة بالفئة الأولى وتشمل ما يلي:

- تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد.

- ألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.

- أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.

أما بالنسبة للفئة الثانية، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن الضوابط والشروط يشتملان على ما يلي:

أولًا: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:

- إثبات صلة القرابة (زوج- زوجة- أب- أم) للمقيم خارج المملكة.

- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.

- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.

- إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقًا من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

وأشارت الجوازات، إلى أنه فيما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة فتتطلب تقديم شهادة الوفاة وإثبات صلة القرابة.

وفيما يتعلق بضوابط وشروط الفئة الثالثة، فتتضمن المتطلبات التالية:

- أن يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج.

- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة أو صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.

- بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة).

- تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.

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