«الصحة» تعلن شفاء كل حالات الإصابة بكورونا المتحور في المملكة

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، شفاء كل الحالات المصابة بكورونا المتحور والمعلن عنها سابقًا.

وأضافت الوزارة، في إفادة بشأن مستجدات الفيروس، أن كميات اللقاحات الواردة تحدد مستوى عملية التوسع في بقية المناطق، ولكن عدد من اللقاحات تحت الدراسة من قبل هيئة الغذاء والدواء، وفق العربية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 365775، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 357337، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6342 حالة، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، و160 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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