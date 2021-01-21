بالفيديو.. تجمُّد المياه بـ«طريف» بعد انخفاض الحرارة 2 تحت الصفر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تبين تساقط الثلوج وتجمد المياه في طريف بمنطقة الحدود الشمالية، نتيجة موجة البرد التي تعيشها عدة مناطق بالمملكة هذه الأيام.

ووثق الفيديو وجود طبقة من الثلج فوق السيارات بمدينة طريف، وتجمد المياه داخل زجاجة بلاستيكية.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد- عبر تويتر- أن درجة الحرارة الصغرى في طريف تجاوزت (2) درجة مئوية تحت الصفر فجر اليوم الخميس، وسجلت أقل درجة حرارة بالمملكة.

وحول طقس نهاية الأسبوع، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة، خاصة الشمالية والقصيم وشمال منطقتي الرياض والشرقية، من 1 إلى 4 درجات مئوية، مع استمرار الرياح النشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

شاهد ..



تجمد المياه في طريف بعد موجة البرد القطبية على شمال ووسط المملكة .

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. pic.twitter.com/5rptckhwpk — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 21, 2021

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