تسجيل احتياج الوظائف.. «الموارد البشرية» تحدد طريقة الاستفادة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وطريقة الاستفادة من خدمة تسجيل احتياج الوظائف، التي توفرها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وبيَّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تُمكِّن الجهات الحكومية من تسجيل احتياجهم السنوي من الوظائف الشاغرة، لإتاحة الفرصة لوزارة الخدمة المدنية من الإعلان عن هذه الوظائف لطالبي العمل من المواطنين السعوديين.

وحددت الوزارة المتطلبات والضوابط والشروط الخاصة اللازم توافرها للاستفادة من هذه الخدمة، وهي أن يكون المستخدم سعودي الجنسية، فضلًا عن وجود صلاحية على الخدمة مع وجود وظائف شاغرة للجهة مسجلة في أنظمة الوزارة.

وشرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الاستفادة من خدمة تسجيل احتياج الوظائف؛ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- طلب الصلاحية على الخدمة من منسق الجهة.

- الدخول على الخدمة من خلال الرابط أعلاه.

- اختيار الوظائف من القائمة المتاحة.

- إرسال الطلب بعد استكمال البيانات.

- متابعة حالة الطلبات.

ونوهت الوزارة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 3 أيام عمل، مؤكدةً أنه في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة، يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة «صوتك مسموع».

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال مكاتب القطاع العام، حسب المنطقة الجغرافية، من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)؛ علمًا بأن أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، أو عبر الخدمات الإلكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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