قوات الأمن البيئي: ضبطنا 2.3 طن من الحطب المحلي في عدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة بالأمن البيئي بمساندة الأمن العام، 2.3 طن من الحطب المحلي في الرياض بحوزة مخالفي أنظمة المراعي والغابات.

وذكرت أن المخالفين 13 مواطنًا ومقيمان، استخدموا 6 مركبات للحطب المحلي المعد للبيع.

وأشارت وزارة الداخلية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، إلى أن الجهات المختصة بالأمن العام، ضبطت 26 مركبة محملة بالحطب المحلي بحوزة 17 مواطنًا و9 مقيمين في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والقصيم والجوف وحائل والحدود الشمالية وجازان والمدينة المنورة).

وأكدت أنه تم القبض على المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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