إصدار لوحة مركبات بشعار مميز.. و«المرور»: بـ800 ريال

أعلن المرور السعودي أنه تمت الموافقة على إصدار لوحة مركبات بشعار مميز بقيمة 800 ريال، تدفع مرة واحدة عند الإصدار.

وذكر المرور، عبر حسابه على تويتر، أن مجلس الوزراء وافق على إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها، باسم «لوحة بشعار مميز».

وأشار المرور السعودي إلى أن لوحة الشعار المميز ستكون قيمتها (800) ريال تُحصَّل مرة واحدة عند الإصدار.

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