مستشفى رجال ألمع يجري 400 عملية جراحية خلال العام الماضي

أجرى مستشفى رجال ألمع أكثر من 400 عملية جراحية خلال العام الماضي 2020، وأوضحت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى تجاوز 9 الآف مستفيد.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 76244 فحصا مخبريا، كما تم التعامل مع أكثر من 76853 وصفة طبية.

فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 2000 جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 14 ألف فحص.