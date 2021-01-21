52 ألف مستفيد من عيادات مستشفى محايل خلال العام الماضي

أوضحت «صحة عسير» أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى محايل العام خلال العام الماضي 2020 بلغ 52737 مستفيدًا.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 433356 فحصًا مخبريًا، كما تم التعامل مع أكثر من 236972 وصفة طبية، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 8 آلاف جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 64 ألف فحص.