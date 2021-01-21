القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بنجاح عمليته الجراحية

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته. وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات لفخامته، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

وبعث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لفخامته، داعيًا المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن لا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.