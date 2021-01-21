وأوضح رئيس لجنة الجوائز المكلف، الدكتور عثمان العمر، أنه يمكن الترشح بواسطة الدخول إلى رابط كل من الدرعين، وإرسال استمارة الترشح مع السيرة الذاتية، وآخر موعد لاستلام الترشيحات يوم 10 فبراير 2021م، وبإمكان أي عضو عامل بالجمعية ترشيح نفسه لأي من الدرعين، كما يمكن أن يقوم إثنان من الأعضاء بترشيح أي عضو عامل آخر بالجمعية. وعن شروط اختيار المرشح للدرع أوضح الدكتورعثمان العمر، أن يكون المرشح أحد أطباء العيون أو أخصائي البصريات «المميزين» في التخصص، ومن الأعضاء بالجمعية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وممن قدموا خدمات متميزة، ومن ذلك: خدمة المجتمع والعمل على توصيلها لأكبر قطاع من المجتمع، خاصة بالمناطق الواقعة خارج المناطق الكبرى - الرياض وجدة والدمام، كما يمكن منحه أيضا لطبيب أو أخصائي بصريات من إحدى تلك المناطق.
ثم يأتي محور خدمة وإنشاء برامج تعزز من رفع مستوى التعليم الطبي، وتقديم خدمات طبية متخصصة بشكل أفضل تعود على المجتمع بالفائدة، وكذلك قيام المرشح بإنشاء برامج تدريبية وتعليمية لخدمة الأطباء في منطقته، ويشترط عدم منح الدرع لنفس المرشح إلا بعد مضي 5 سنوات على منحه الدرع السابق، وأن يكون الشخص قد قدم خلال تلك السنوات ما يستحق بالفعل تكرار منحه الدرع مرة أخرى.
ويضيف الدكتور عثمان العمر، أنه يجب تقديم سيرة المرشح أو المرشحة الذاتية التي توضح إنجازاته أو إنجازاتها حتى العام الحالي.. رابط درع الجمعية: (https://forms.gle/QKNqFUSXduojMzsc7). ومن جانبه أوضح الدكتور خالد جاموس، رئيس لجنة البصريات وعضو مجلس الإدارة، أنه يمكن لكل أخصائي بصريات من الأعضاء العاملين بالجمعية السعودية لطب العيون الترشح بالدخول وملء استمارة الترشح مع السيرة الذاتية قبل الموعد المحدد، وذلك عبر رابط درع البصريات وهو (https://forms.gle/ZfGrtvoHbX9GYs9Z6).
كانت هذه تفاصيل خبر بدء الترشيح لدرع الجمعية السعودية لطب العيون
ودرع أخصائي البصريات المتميز لعام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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