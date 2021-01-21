جاء ذلك ردًا على ما نشرته دوت الخليج بتاريخ 5-6-1442هـ، والذي جاء عنوانه «8 مشاريع في جدة تقودها التنمية والتطوير» حول أهم إنجازات شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
وكانت دوت الخليج قد نشرت تقريرًا بعنوان «8 مشاريع في جدة تقودها التنمية والتطوير»، وجاء فيه أنه في تقرير صادر من الشؤون البلدية والقروية أهم إنجازات شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ومنها تطوير الضاحية السكنية بخليج سلمان، وتطوير الغابة الشرقية، وتطوير حي الرويس، والانتهاء من مشروع تطوير شارع فلسطين والكورنيش، وإنجاز المرحلة الأولى بنسبة إنجاز 98% من مشروع الورش والصناعات واستكمال المرحلة الثانية، ومشروع دوان تاون.
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون البلدية والقروية: مشروع دوان تاوان لا يتبع للوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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