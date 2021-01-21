السعودية اليوم / المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري المزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد



الرياض 8 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021م واس

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

// انتهى //

16:19ت م

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الرياض 8 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021م واسأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.// انتهى //16:19ت م0117

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