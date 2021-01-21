السعودية اليوم / تقنية القطيف تختتم برنامج الأيام التقنية للمتدربين المستجدين



القطيف 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

اختتمت الكلية التقنية بمحافظة القطيف ممثلة بوكالة شؤون المتدربين، أمس، برنامج الأيام التقنية للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441- 1442هـ، بحضور عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي، واستمر لمدة أربعة أيام، وذلك بمسرح الكلية وفقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيقا للتباعد.

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين عبدالواحد آل يوسف، السلوكيات والأخلاقيات الفاضلة والتعريف بجائزة المؤسسة للمتدرب المتميز والتعريف بقواعد السلوك وحقوق وواجبات المتدرب، مهنئاً الطلاب على قبولهم وبدء تدريبهم في الكلية.

واشتمل البرنامج الذي استفاد منه 408 متدربين مستجد ين , التعريف ببرامج نزاهة، وبتخصصات المحاسبة، والإدارة المكتبية، وإدارة أنظمة الشبكات والدعم الفني، وخدمات المتدربين، والتقويم التدريبي، والأنظمة المتعلقة بالتدريب بالكلية، إضافةً إلى عرضًا عن الخدمات الإلكترونية، وتم الإجابة على أسئلة واستفسارات المتدربين، ومن ثم تسليمهم الجداول التدريبية وانتظامهم في التدريب .

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15:10ت م

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