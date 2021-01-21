السعودية اليوم / وكيل أمين الشرقية للتعمير يتفقد مشاريع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام



الدمام 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

تفقد وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، أمس مشاريع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، يرافقه رئيس شركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري.

وتضمنت الزيارة التفقدية الحوض التجميعي الواقع في غرب الضاحية، ومواقع مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها حالياً لخدمة الحي الثاني بالكامل، وجزءا من الحي السادس والخامس .

وأكد المهندس الملا أنه تم الانتهاء من أحد مشاريع تصريف مياه الأمطار بالضاحية، وجاري الانتهاء من تنفيذ بقية المشاريع وفق الجدول الزمني لها، لافتا إلى أن جميع هذه المشاريع تعد المرحلة الأولى لخدمة أحياء ضاحية الملك فهد وذلك بإنشاء منظومة متكاملة , مبينا أن العمل الذي يتم في هذه الأحياء هو استكمال لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع البنى التحتية خاصة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار استكمال تغطية جميع أحياء ضاحية الملك فهد ضمن منظومة متكاملة من تخفيض منسوب المياه الجوفية وتصريف مياه الأمطار.

وأفاد أن الأمانة تعمل على ٤ مشاريع لتصريف مياه الأمطار لخدمة أحياء ضاحية الملك فهد وتتمثل في مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى وهو عبارة عن خطي طرد بطول ١٧٠٠٠ متر طولي وغرف صمامات رئيسية ابتداء من الخليج العربي وحتى الحي الخامس وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 93 ٪، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية وهو عبارة عن استكمال خطي طرد بطول ١١٣٧٦ مترا طوليا وغرف صمامات رئيسية ابتداء من الحي الخامس وحتى محطتي تصريف مياه الأمطار بكلا من الحي الخامس والثاني وبلغت نسبة الإنجاز 100٪، بالإضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة وهو عبارة عن محطة ضخ بالحي الخامس وبلغت نسبة الإنجاز 55 ٪، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني وشبكات تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني وجزء من كل من الحي السادس والخامس بأقطار تتراوح من ٤٠٠ ملم وحتى ٣٠٠٠ ملم، وبلغت نسبة الإنجاز 77٪.

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