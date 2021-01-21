السعودية اليوم / ليبيا تسجل 622 إصابة جديدة لفيروس كورونا ووفاة حالة واحدة



طرابلس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان اليوم إن نتيجة الإحصاءات المخبرية وفاة حالة واحدة متأثرة بالإصابة، إضافة لعدد 622 إصابة بالفيروس، منها 454 جديدة، و168 أخرى لمخالطين.

وأشار المركز في بيانه، إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس في كامل ليبيا بلغ 1716 والإصابات 111746 حتى الآن.

// انتهى //

15:01ت م

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طرابلس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، أمس الأربعاء، وتماثل للشفاء 979 مصابا، وحالة وفاة واحده.وقال المركز في بيان اليوم إن نتيجة الإحصاءات المخبرية وفاة حالة واحدة متأثرة بالإصابة، إضافة لعدد 622 إصابة بالفيروس، منها 454 جديدة، و168 أخرى لمخالطين.وأشار المركز في بيانه، إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس في كامل ليبيا بلغ 1716 والإصابات 111746 حتى الآن.// انتهى //15:01ت م0090

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