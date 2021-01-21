السعودية اليوم / التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدشن البرنامج السنوي للأنشطة للعام 2021



الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

دشن الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم، البرنامج السنوي لأنشطة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للعام 2021م, بحضور ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين ومنسوبيّ التحالف.

وأشار اللواء المغيدي إلى أن البرامج يشمل العديد من الأنشطة والندوات والدورات التدريبيّة التي تُعنى بمجالات عمل التحالف (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري) والتي من شأنها الإسهام بصورة مباشرة أو غير مباشرة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأكد أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال دول التحالف وجهودها في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

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14:46ت م

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