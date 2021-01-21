السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة



تبوك 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة المكلف حديثًا فارس البعيجاني .

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن سير العمل بالفرع , مثمنا الجهود التي يبذلها فرع وزارة العدل بالمنطقة ، كما اطلع سموه على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة للمواطنين والمقيمين على حد سواء .

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من اهتمام وعناية ودعم للقطاع العدلي وتعزيز كل ما يتحقق ويسهم بتقديم أفضل الخدمات للجميع , متمنيا لمدير فرع وزارة العدل بالمنطقة التوفيق في مهام عمله .

فيما ثمن البعيجاني دعم واهتمام سمو أمير تبوك بأعمال فرع وزارة العدل بالمنطقة .

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14:44ت م

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