شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع حاسم لـ"الشورى" .. مناقشة تعديل "التخصصات الصحية" والتصويت على "تقارير آداء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها يوم الاثنين القادم (عبر الاتصال المرئي) على ما تضمنه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441 هـ من توصيات, حيث يحسم المجلس قراره بشأن التقرير بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير الأداء السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلـى تقرير يتضمن وجهة نـظر لجنة الميـاه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441 هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة , وذلك قبل أن يصوت المجلس على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على عدد من التوصيات التي تقدمت بها لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440 / 1441 هـ بعد أن يستمع المجلس إلى عرض يتضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة من السنة الأولى للدورة الخامسة عددا من الموضوعات، منها مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441 هـ , حيث يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الصندوق بعد أن أتمت دراسته، كما يناقش المجلس تقريرا آخر تقدمت به اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية , المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصيتها اللازمة بشأنه.

وفي سياق جلسة المجلس العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس (عبر الاتصال المرئي) تقريراً تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي) .

ويستمع المجلس ضمن الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441 هـ , وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة , حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة التي تم اعتمادها بشأن التقرير .

كما يحسم المجلس قراره تجاه عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440 / 1441 هـ بعد أن يستمع إلى رد اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات وآراء لأعضاء المجلس أثناء مناقشته في جلسة سابقة، كما يصوت المجلس ضمن أعمال جلسته على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441 هـ بعد أن يتسمع لعرض يتضمن رد اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للوزارة في جلسة سابقة.

وأدرج المجلس ضمن أعمال جلسته مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440 / 1441 هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات، كما يناقش المجلس تقريرا آخر للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبُنى التحتية, المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مقترح مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها لعرضها على المجلس للمناقشة.