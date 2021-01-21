شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية : تزايد أعداد الموهوبين على منصات التتويج كل عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي اليوم على خطة سير مبادرة "محاضن الموهبة" 1441 / 1442هـ التي تضم 785 طالبة من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتقدم لهن حزمة من البرامج الإثرائية الافتراضية.

وأوضح الدكتور العتيبي، أن أعداد الموهوبين والموهوبات كل عام في تزايد على منصات التتويج في المحافل المحلية والعالمية، مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم المنطقة لتطوير عجلة البرامج الإثرائية المقدمة للطلبة .

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن فكرة مبادرة "محاضن الموهبة" تقدم للطالبات حزمة من البرامج الاثرائية الافتراضية، حيث يحتاج الموهوب بعد مرحلة الكشف إلى رعاية مستمرة تحقق له الاحتياجات الأكاديمية والبيئية اللازمة.