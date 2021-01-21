شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" : رسائل نصية بالموعد الجديد لـ"الجرعة الأولى" من اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.

وأضاف :"إذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي".

وكانت أكدت الصحة أنه تم إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.