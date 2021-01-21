شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تُعلن أسماء الفائزين في مسابقة «شاعر الجامعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، أسماء الفائزين في مسابقة «شاعر الجامعة» المؤهلة للمشاركة في جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، وذلك بعد فوزهم في المرحلة الأخيرة من التصفيات. وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد، أنه ترشح للمسابقة أكثر من 160 طالباً وطالبة، عُرضت مشاركاتهم الشعرية على لجنة التحكيم؛ وبعد الفحص رشحت اللجنة 5 طلاب للدخول في المنافسة الأدائية؛ لتحديد المراكز الخمسة بينهم، وسيرشحون جميعاً لتمثيل جامعة الملك خالد في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي. وقد عُقدت المنافسة الأدائية عبر المنصة الإلكترونية وفاز بالمركز الأول أبوبكر موسى مارون من كلية العلوم الإنسانية، وفاز بالمركز الثاني عبدالعزيز عوض القرني من كلية الطب، وفاز بالمركز الثالث عبدالله سالم القيسي من كلية العلوم الإنسانية، فيما فاز بالمركز الرابع يزيد يحيى اليزيدي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وكان المركز الخامس من نصيب الطالب فيصل سالم جبار القيسي من كلية العلوم. يُذكر أن المسابقة تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية الفصحى، واكتشاف المواهب الشعرية ودعمها، وتحفيز الطلاب الموهوبين وتنمية إبداعهم، إضافة إلى تكريم الطلاب المميزين في مجال الشعر، والارتقاء بمستوى تلقي الشعر العربي.