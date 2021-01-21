شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم .. تنفيذ 9 مشروعات بيئية بأكثر من 360 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، تنفيذ 9 مشروعات للمياه والصرف الصحي وتشغيلها خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكلفة تزيد على 360 مليون ريال، وتخدم أكثر من 50 ألف مستفيد في المنطقة.

وأوضحت أن مشروعات المياه التي أنجزتها في شهر ديسمبر بلغت 4 مشروعات، تكلفتها 255 مليون ريال، مبينة أنها تضمنت تنفيذ ما يزيد على 430 كلم من شبكات المياه، وأكثر من 2,650 توصيلة مياه لخدمة 20 ألف مستفيد.

وبينت الشركة أنها نفذت المشروعات في عدد من أحياء محافظة المذنب، وهي: (الريان الغربي - المروج - الصالحية - الروضة - البستان - قرطبة)، بالإضافة إلى استكمال الأعمال في أجزاء متفرقة من أحياء (الريان الشرقي - المنار - حي الدوائر الحكومية - البواردي) ، واستكمال أجزاء متفرقة من مراكز (العمار - الثامرية - روضة الحسو)، كما نفذت المشروعات في أجزاء متفرقة بأحياء مدينة بريدة، وهي: (النخيل - واسط - حويلان - المنار - القصيعة - الرواق - العريمضي - المريدسية - الحمر).

وأشارت إلى تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي في شهر ديسمبر بتكلفة 105 ملايين ريال، تضمنت تنفيذ ما يزيد على 64 كم من شبكات الصرف لصحي، وتنفيذ 3,900 توصيلة صرف صحي لخدمة 30 ألف مستفيد في مدينة عنيزة بأحياء (المربع الذهبي - الغروب - الدوحة - العوالي - القصور – الخزامى)، واستكمال الأعمال في أجزاء متفرقة من أحياء (الملك خالد - القادسية - الأشرفية - المنار - المحمدية - المروج).

ولفتت المياه الوطنية إلى أنه من ضمن المشروعات المنفذة، مشروع إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمحافظة عنيزة الذي يهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في محطة المعالجة الثانية بالمحافظة، وذلك من خلال نقل المياه عن طريق خطوط طرد بطول 26 كلم إلى البحيرات بمساحة 84 ألف م2، لاستخدامها في أعمال الري بمنطقة الغابات بشرق محافظة عنيزة.