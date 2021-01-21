شكرا لقرائتكم خبر عن تؤهلهم لسوق العمل .. 16 دورة تدريبية لطلاب الجامعة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلةً في عمادة القبول وشؤون الطلاب خطتها للبرنامج التطويري للطلبة، والذي يتضمن أكثر من 16 دورة تدريبية، تقدم لكافة طلبة الجامعة ومن مختلف المستويات، بهدف إكسابهم المهارات العلمية والعملية اللازمة للانخراط في سوق العمل بعد التخرج.

وأوضحت عميدة القبول وشؤون الطلاب الدكتورة ميسون خوجه، أن البرنامج يقدم دوراته افتراضيًا، وذلك يوم السبت من كل أسبوع، ويستهدف طلبة الجامعة في جميع الفروع والكليات والمستويات، عبر موضوعات تم اختيارها بعناية، تراعي المهارات اللازمة للطالب، وتسهم في تنمية قدراته، ومهاراته، وتهيئته لما بعد الحياة الجامعية، وتعزيز السيرة الذاتية لخريجي الجامعة.

مضيفة أن الدورات يقدمها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من منسوبي الجامعة ومن خارجها ممن تم استقطابهم واختيارهم بعناية، وبناء الخطة التدريبية بما يتفق مع رؤية الجامعة لتطوير وتمكين قدرات طلابها وطالباتها.

مشيرة إلى أن الدورات تقدم بشكلٍ افتراضي، وتتراوح مدة الدورات من ساعة إلى 3 ساعات تدريبية، مما يتيح لشريحة واسعة من الطلاب الالتحاق بالبرنامج.