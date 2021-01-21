المرور يضبط قائد مركبة قطع الإشارة أمام دورية الشرطة في الخرج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قبض المرور السعودي على قائد مركبة قطع إشارة المرور بشكل مخالف في إحدى طرق محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

المرور يتفاعل مع شكوى مواطن:

وتفاعل المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مع شكوى من مواطن بهذا الخصوص، وقال: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم.. ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان متابعات الخليج 365 قد قال في شكواه، إن قائد المركبة قطع الإشارة بسرعة عالية، وأمام دورية الشرطة، وذلك في إشارة تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الخوارزمي بالخرج.

نصائح لقائدي المركبات:

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

