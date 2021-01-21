رياح وارتفاع الأمواج في الوجه وأملج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج على محافظتي الوجه وأملج.

الحالة حتى الخامسة:

وبين مركز الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

درجات حرارة تحت الصفر:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران، عسير، الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.



