فيديو مذهل يوثق قتال الموت بين دجاجة وثعبان لن تتخيل الفائز 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو رائع قتالًا حامي الوطيس قامت فيه دجاجة بتوجيه ضربة وحشية لأفعى خطيرة، فيما وصفه متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بـ قتال الموت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقامت امرأة في إحدى مقاطعات أستراليا بتصوير المقطع عندما رأت المشهد في الفناء الخلفي لمنزلها، ووثقت القتال الرائع بين الدجاجة والأفعى والذي انتهى بنتيجة مفاجئة.

وفي المقطع المنشور عبر منصة فيسبوك، استمر القتال لمدة دقيقتين هاجمت فيهما الدجاجة الشجاعة الثعبان قبل أن تبتلعه بالكامل في النهاية، وقال أحد المعلقين: إنها تي ريكس صغير، في إشارة إلى نوع من أنواع الديناصورات.

ومن جهة أخرى، لم يعجب الفيديو جميع المتابعين، حيث قال أحدهم: هذا قاسٍ جدًا لماذا لا يتدخل الإنسان ويفصل بينهما لمنع ما حدث؟، وقال آخر: من العار تصوير ذلك وعدم إنقاذهما، لكن البعض أشار إلى أن الدجاجة كانت تحاول حماية صغارها.

وكتب أحد المعلقين: كان من الممكن أن تلاحق الأفعى بيضها، هذه غريزة طبيعية للدفاع عن النفس أو عن الصغار.

وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن الدجاج من الطيور العاشبة أو التي تأكل العشب والحبوب فقط، إلا أنهم في الواقع صيادين ماهرين ويمكنهم أن يتغذوا على الفئران والديدان والحشرات.



