شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التمرين العنزي: التمرين يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياة الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني انطلق اليوم (الخميس)، التمرين البحري المختلط «المدافع البحري21»، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية، ومشاركة قانصة الألغام البريطانية وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل، والتي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية.

‏من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض بن رشيد العنزي، أن تمرين «المدافع البحري» يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية و السواحل و الموانئ وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية و البريطانية، مشيراً إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين فيه.

‏يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبين العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.