شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات لفخامته، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لفخامته، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن لا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.