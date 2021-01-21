شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات لفخامته، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لفخامته، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن لا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.