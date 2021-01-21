شكرا لمتابعة خبر عن توجه لتعديل عدد ساعات العمل وإقرار إجازة اليومين خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن وزارة الموارد البشرية تتجه لإجراء تعديل في نظام العمل يتضمن عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.

وأوضحت المصادر أنه إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ستكون 8 ساعات يومية، أو أربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي على أن يتم خفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين.

وأشارت إلى أن ساعات العمل خلال شهر رمضان لن تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ثلاثين في الأسبوع، وهذا يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين بدلا من يوم واحد في التنظيم الحالي.