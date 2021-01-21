شكرا لمتابعة خبر عن "المياه الوطنية" تدعو المتضررين من ارتفاع الفواتير لإجراء هام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت شركة المياه الوطنية اليوم الخميس المتضررين من ارتفاع الفواتير بفحص الشبكة الداخلية للمنازل .

وأكدت "المياه الوطنية " على أهمية هذه الخطوة للتأكد من عدم وجود خلل بالشبكة يرفع من معدل الإستهلاك على غير الحقيقة .

وكانت جمعية حماية المستهلك قد أكدت قبل أيام أنها تواصلت مع وزارة البيئة والمياه لتنسيق الجهود لتسوية عدد 9 آلاف شكوى مقدمة للجمعية بسبب ارتفاع الفواتير .

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