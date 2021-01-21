شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسراب من "الدبا" تهدد المحاصيل الزراعية بمحافظة أضم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

وثقت عدسة " صدى" أعداد هائلة من الدبا " صغار الجراد" المنتشرة بالأرض بمحافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها ، وأصبحت تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم سرعة مكافحتها.

وقد انتشر في الآونة الأخيرة وبكثرة في عدة أرجاء من المحافظة ومراكزها وقراها ، وذلك بعدما فقس البيض الذي وضعته أسراب الجراد التي غزت المحافظة قبل بضعة أشهر ، حيث تمكنت إناثه من وضع البيض قبل القضاء عليها بسبب كثرة انتشارها في المحافظة .

وتنذر أعداد "الدبا" الهائلة في القضاء على المحاصيل الزراعية ، والغطاء النباتي ، ما لم يتم مضاعفة الجهود من الجهة المسؤولة ، وإبادته مبكرًا وبشكل عاجل .