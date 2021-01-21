شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يصوت على تشريع لمعالجة تعثر المشروعات الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يصوت مجلس الشورى في جلسته القادمة الثلاثاء المقبل على تشريع يهدف إلى معالجة تعثر المشروعات الحكومية .

ويشمل التشريع آلية لتعظيم الدور الرقابي للدولة وفكرة إنشاء جهاز متخصص لتنظيم وإدارة المشروعات الحكومية وغيرها من الآليات الرقابية والإدارية .

الجدير بالذكر أنه تم رصد تعثر 850 مشروع حكومي من أصل 1035 مشروع أي بنسبة 82 % خلال 17 عام ، بجانب تجاوز تكلفة المشروعات للقيمة الحقيقة بنسية 41 % وإعادة البني التحتية لبعض المشروعات وأضرار تأخر التسليم .