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"الشورى" يصوت على تشريع لمعالجة تعثر المشروعات الحكومية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يصوت مجلس الشورى في جلسته القادمة الثلاثاء المقبل على تشريع يهدف إلى معالجة تعثر المشروعات الحكومية .

ويشمل التشريع آلية لتعظيم الدور الرقابي للدولة وفكرة إنشاء جهاز متخصص لتنظيم وإدارة المشروعات الحكومية وغيرها من الآليات الرقابية والإدارية .

الجدير بالذكر أنه تم رصد تعثر 850 مشروع حكومي من أصل 1035 مشروع أي بنسبة 82 % خلال 17 عام ، بجانب تجاوز تكلفة المشروعات للقيمة الحقيقة بنسية 41 % وإعادة البني التحتية لبعض المشروعات وأضرار تأخر التسليم .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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