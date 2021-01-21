شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التعليم عن بعد يفتح أسواقًا جديدة لمصادر التعلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرت وزارة التعليم مؤخراً استكمال الرحلة الدراسية للطلاب بالاستعانة بمنظومة التعليم عن بعد.

وكان للتعليم عن بعد أثر إيجابي على المجتمع، ووفقا لقناة"عين"، فقد عزز التعليم عن بعد من استخدام التقنية في التعليم ورفع الوعي التقني في المجتمع

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كما فتح خيارات أكثر في للتعلم، وسع البحث في مصادر التعلم، كما فتح أسواقا ومجالات جديدة لمصادر التعلم، وخفض ميزانية التعليم، وتوفير الكثير من المتطلبات المادية الروتينية.