شكرا لمتابعة خبر عن حالات يتم فيها وقف صرف " ساند " للموظف السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حالات، يتم فيها وقف صرف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل " ساند " لدعم الموظف السعودي.

ومن بين تلك الحالات: عدم التزام المتعطل عن العمل بالتدريب دون مسوغ مقبول، والوفاة، إذا أصبح له دخل من عمل أو نشاط خاص، إذا لم يتقيد بالتعمليات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، بحسب المدينة.

كما يتم الإيقاف إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل، أو غادر المملكة خلال 60 يومًا متصلة أو متقطعة خلال مدة الصرف، وعدم التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية " طاقات"، أو بلغ سن 60 وكان مستحقًا للمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات.

وتشمل الحالات أيضا، إذا لم يبحث بجدية ونشاط عن العمل، في حالة زوال أي من شروط الاستحقاق الأخرى.